Notte de chelu coi presepi a Berchidda

Grande successo a Berchidda, trasformato nel paese dei presepi per il ritorno di “Notte de chelu“. Per due giorni il centro gallurese ha ospitato l’arte dei presepi – tutti belli curati e originali – ma non solo. Un fitto calendario di appuntamenti con i cori, la musica e l’aspetto non trascurabile dei percorsi enogastronomici. Quello di Berchidda è ormai uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in Sardegna e, come ogni anno, la folla apprezza e il paese festeggia.

