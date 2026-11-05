Passaggio a livello Berchidda, prove notturne dal 9 novembre

Possibili chiusure prolungate per i test sui nuovi treni ATR465, in programma per cinque notti consecutive

Passaggio a livello Berchidda, possibili chiusure prolungate dal 9 al 14 novembre per le prove notturne dei nuovi treni ATR465. Le verifiche, comunicate da Rete Ferroviaria Italiana, si svolgeranno tra le 23 e le 5 e potranno provocare attese per gli automobilisti lungo la strada comunale interessata.

Le corse di prova rientrano nelle attività necessarie per l’omologazione dei convogli ATR465 e sono state programmate in cinque notti consecutive: tra il 9 e il 10 novembre, tra il 10 e l’11, tra l’11 e il 12, tra il 12 e il 13 e tra il 13 e il 14 novembre. Le operazioni si svolgeranno esclusivamente nella fascia notturna, dalle 23 alle 5, ma durante il loro svolgimento il passaggio a livello potrebbe rimanere chiuso più a lungo rispetto ai normali tempi di attraversamento dei treni.

Il tratto interessato è quello in corrispondenza della progressiva ferroviaria chilometro 245+393, lungo una strada comunale di Berchidda. L’amministrazione invita quindi gli automobilisti a tenere conto delle possibili attese e a programmare gli spostamenti considerando le fasce orarie in cui saranno effettuati i test.

Il numero da contattare in caso di emergenza

RFI ha inoltre comunicato che, in caso di emergenza o di necessità legate a interventi di soccorso pubblico, sarà possibile contattare la Sala Circolazione al numero 3138010232. Il servizio potrà disporre la sospensione delle prove e la riapertura del passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di soccorso.

Eventuali chiusure o limitazioni alla circolazione stradale saranno disposte, se necessarie, dagli enti competenti.

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