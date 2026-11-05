Trasporti scolastici, contributi alle famiglie di Tempio Pausania

I contributi per i trasporti scolastici a Tempio Pausania.

Un sostegno economico alle famiglie per alleggerire le spese sostenute durante gli spostamenti casa-scuola. Il Comune di Tempio Pausania ha pubblicato il nuovo bando per il rimborso dei costi di trasporto affrontati dagli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2025/2026. La misura è destinata ai ragazzi residenti nel territorio comunale che abbiano frequentato regolarmente una scuola superiore per l’intero anno scolastico. Per accedere al contributo è necessario che il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 14.650 euro. Chi supera questa soglia economica non potrà beneficiare del rimborso. Il provvedimento è stato approvato con la Determinazione numero 1514 del 29 ottobre e punta a ridurre il peso delle spese sostenute dalle famiglie per garantire ai figli la possibilità di raggiungere quotidianamente gli istituti scolastici.

Quali spese possono essere rimborsate.

Il contributo riguarda innanzitutto i costi documentati per gli spostamenti effettuati con i mezzi pubblici, in particolare autobus e treni. Il calcolo del rimborso terrà conto delle tariffe agevolate riservate agli studenti dai gestori del servizio e non potrà superare il costo del relativo abbonamento. Il bando contempla anche la possibilità di ottenere un rimborso chilometrico per chi ha utilizzato un’automobile privata. Questa opzione, tuttavia, è riservata esclusivamente agli studenti che risiedono in località non raggiunte dal servizio di trasporto pubblico locale. Un’ulteriore precisazione riguarda le famiglie con più figli pendolari: in presenza di diversi studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà riconosciuto un unico contributo. Nel caso in cui le risorse stanziate non risultassero sufficienti a coprire tutte le richieste ammissibili, la distribuzione dei fondi avverrà secondo i criteri fissati dalla deliberazione della Giunta comunale numero 183 del 15 ottobre 2026.

Come presentare la domanda e quali documenti servono.

Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta entro le ore 24 del 16 novembre. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tempio Pausania. Alla domanda occorrerà allegare la documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute durante l’anno scolastico 2025/2026, come copie dei biglietti o degli abbonamenti, oppure altri documenti che ne attestino l’effettivo pagamento. Saranno inoltre necessari l’attestazione Isee in corso di validità e un’autocertificazione delle spese sostenute. La richiesta può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Gallura 3, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Chi sceglierà la trasmissione via Pec dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto agli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori – Bando per l’anno 2025/2026“.

Informazioni e graduatoria.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura, Sport, Manifestazioni e Pubblica Istruzione del Comune. I contatti messi a disposizione dall’amministrazione sono quelli della dottoressa Gian Franca Murru, al numero 079/679971 o all’indirizzo [email protected], e di Viviana Melis, al numero 079/679972 o all’indirizzo [email protected]. Una volta conclusa la fase di verifica delle richieste, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale. Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

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