Allerta rossa in Gallura, ecco i Comuni dove le scuole restano aperte

Su 26 Comuni in Gallura ce ne sono 7 dove le scuole restano aperte nonostante l’allerta rossa nel Nordest. Si tratta di zone che sono al limite della perturbazione prevista o sono in zona gialla, dove non sono previsti effetti pesanti. Ecco l’elenco dei Comuni dove non è scattata la chiusura delle scuole.

Badesi

Il Comune di Badesi annuncia l’allerta meteo. “Si informa la cittadinanza che, in base al bollettino della Protezione Civile Regionale, il territorio del Comune di Badesi è classificato in zona gialla (Criticità Ordinaria).Al momento non è necessaria alcuna chiusura delle attività o delle scuole nel nostro territorio”.

Bortigiadas

Il Comune di Botigiadas spiega la decisine di non chiudere le scuole, ma limitare i servizi. “Nel bollettino ufficiale della Protezione Civile, il nostro territorio si trova esattamente al confine tra due zone diverse. Il nostro comune (Sard-G – Logudoro): è classificato in allerta gialla (attenzione ordinaria). I comuni vicini dell’Alta Gallura (Sard-F – Gallura): sono invece in allerta rossa (massima gravità)”.

“Perché abbiamo chiuso alcuni servizi?

Anche se la nostra zona è in allerta gialla, la vicinanza geografica con i paesi in allerta rossa e la variabilità del maltempo ci spingono a usare il massimo principio di precauzione.

La sicurezza viene prima di tutto: per questo motivo, in via puramente prudenziale, sono state disposte le chiusure e le limitazioni necessarie (come il trasporto alunni per Tempio, il campo di calcetto e il cimitero), mentre vengono garantiti altri collegamenti sicuri come quello verso Perfugas per gli alunni di Tisiennari”.

La Maddalena

Come l’ultima volta in cui c’è stata allerta rossa in Gallura, il Comune di La Maddalena ha deciso di non chiudere le scuole. “In relazione all’allerta meteorologica in corso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti – spiegano – per invitare tutti i cittadini a mantenere la calma, ad attenersi alle informazioni ufficiali e a non lasciarsi condizionare da allarmismi o da fenomeni di psicosi collettiva.

Sulla base delle attuali previsioni e del costante monitoraggio della situazione meteorologica, il nostro territorio risulta interessato solo marginalmente dal fenomeno perturbativo, che sta attraversando il Nord Sardegna da Ovest verso Est.

È importante ricordare che ogni territorio presenta caratteristiche morfologiche differenti e, di conseguenza, risponde in maniera diversa agli eventi meteorologici. La conformazione del nostro territorio, caratterizzata da pendenze e naturali vie di deflusso verso il mare, favorisce il naturale allontanamento delle acque meteoriche. Questo costituisce un elemento favorevole, pur non escludendo la possibilità di criticità localizzate”.

“Per queste ragioni, eventuali provvedimenti restrittivi adottati da altri Comuni non devono necessariamente trovare applicazione anche sul nostro territorio. Le decisioni vengono assunte sulla base delle specifiche condizioni locali, delle caratteristiche morfologiche e dell’effettiva esposizione ai fenomeni meteorologici. Non sarebbe quindi corretto effettuare paragoni automatici tra territori diversi.

Tutto ciò non significa che non vi sia un’allerta in corso o che si debba abbassare la guardia. Al contrario, la situazione è costantemente monitorata e il Centro Operativo Comunale (COC), ovvero la struttura comunale di coordinamento delle attività di protezione civile, è stato formalmente attivato. La Protezione Civile locale, le forze dell’ordine e tutte le altre componenti coinvolte sono state allertate e sono operative per garantire il monitoraggio e la sicurezza del territorio”.

Trinità d’Agultu e Vignola

Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola segnala l’allerta, ma senza chiusure. “Zona SARD-F – Gallura – Sardegna Orientale è interessata da un’allerta rossa per rischio idrogeologico. Le condizioni meteorologiche previste possono determinare situazioni di particolare pericolo, con possibili allagamenti e criticità – si legge -. Prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, torrenti e zone soggette ad allagamenti. Evitare l’attraversamento di strade e aree interessate da possibili accumuli d’acqua. Prestare particolare attenzione durante gli spostamenti. Seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità competenti”.

Palau

Anche il Comune di Palau si limita a segnalare l’allerta, ma non prevede chiusure.

Berchidda

Berchidda trova fuori dalla zona rossa e non segnala l’allerta, che lì è solo gialla.

Oschiri

Anche il territorio di Oschiri non è interessato dall’allerta rossa e non ci sono segnalazioni.

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