Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino a Berchidda.

Primo atto ufficiale del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, a Berchidda, edizione numero 19. Nella suggestiva cornice del Museo del Vino si è tenuta la presentazione della gara che prenderà il via il 16 settembre. A guidare gli interventi il presentatore Tommy Rossi.

“All’inizio c’era scetticismo nei nostri confronti ma noi siamo ancora qui, con tantissime edizioni alle spalle portate avanti con impegno e fatica; ci siamo anche dopo una pandemia che ha reso difficile vederci e fare gruppo, fondamentali nell’associazionismo. Siamo qui e abbiamo messo in piedi la manifestazione. Le iscrizioni sono aperte, ci sono già tanti partecipanti, non vi dirò quanti, ma ci sono nomi nuovi e macchine importanti“, ha affermato il presidente di Rassinaby Racing, Alessandro Taras.

Continua, nel frattempo l’interlocuzione con Forestas per poter attraversare territori inesplorati e di grande bellezza naturalistica all’interno dei demani forestali. “Vogliamo parlare ancora di più con Forestas per affrontare le varie tematiche connesse al passaggio in questi luoghi, ma crediamo che manifestazioni così portino benefici a 360 gradi relativamente a turismo, ambiente, economia, etc. Per ciò che concerne al turismo, l’agenzia di viaggi con la quale lavoriamo sta lavorando a pieno regime: in tanti, infatti, approfittando della gara allungano la settimana per farsi le ferie, e trovandoci alla fine della stagione è un ottimo risultato. Quest’anno ci sarà una gara non eccessivamente lunga, ma il percorso di 70 chilometri è impegnativo, come è sempre stato in questi anni”, conclude il presidente.