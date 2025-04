“Rigenerazioni”, a Berchidda un incontro sulla silvopastorizia

“Rigenerazioni” è il titolo dell’incontro che sai terrà il 4 aprile al Museo dl vino di Berchidda per parlare di silvopastorizia. “Migliorare la produttività dei sistemi silvopastorali grazie a fertilizzanti organici, ammendanti e bio-stimolanti: questi i temi che si tratteranno dalle ore 11.

“Il titolo scelto per l’incontro ne riflette il duplice obiettivo: da un lato rigenerare i suoli attraverso pratiche sostenibili, dall’altro promuovere il rinnovamento delle tecniche tradizionali dei sistemi silvo-pastorali sardi”. Così si legge in una nota che presenta “Rigenerazioni”, l’incontro sulla silvopastorizia a Berchidda. Durante l’appuntamento, Quirico Migheli e Matteo Garau dell’Università di Sassari illustreranno come l’utilizzo di fertilizzanti organici, ammendanti e bio-stimolanti possa aumentare significativamente la produttività dei terreni, rispettando al contempo l’equilibrio ambientale. Le relazioni saranno seguite da una discussione aperta sulle opportunità e i limiti dell’uso tali tecniche, con l’obiettivo di diffondere conoscenze pratiche immediatamente applicabili dagli operatori del settore”.

“Organizzato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari, l’evento rientra nella serie “Semenare” del Living Lab “Làcani“, dedicato al futuro dei sistemi silvopastorali mediterranei nell’ambito dei progetti internazionali SALAM MED, MONALISA, LIVINGAGRO e FAGESOS.

Al termine dei lavori, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti registrati (max 50 in ordine di arrivo).

Link di registrazione all’evento: bit.ly/LacaniRigenerazioni. Unisciti al gruppo whatsapp: bit.ly/LacaniChat”.

