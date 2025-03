L’impegno della Lida su Rete 4: “Per gli animali c’è ancora molto da fare”

La presidente della Lida di Olbia in televisione su Rete 4.

L’associazione Lida di Olbia è andata in onda su Rete 4, nel programma “Dalla parte degli animali”, condotto da Vittoria Brambilla. La presidente dell’associazione, Cosetta Prontu, ha presentato il rifugio “I Fratelli Minori”, che gestisce da anni nella periferia della città.

La Prontu ha detto che l’associazione combatte il randagismo, un fenomeno che purtroppo è molto diffuso in Sardegna, in particolare nella città di Olbia, dichiarando che “è una terra meravigliosa, ma purtroppo per gli animali c’è da fare tanta tanta strada”.

“Quest’anno abbiamo fatto 640 adozioni. Sono tante, ma sono anche poche. Il nostro rifugio è come un pronto soccorso: trovano un gatto o un cane ferito e lo portano da noi – ha detto la Prontu -. Noi con amore e dedizione portiamo avanti questa missione”. La presidente della Lida ha detto che collabora anche con l’America e altre associazioni internazionali.

