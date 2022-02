La campagna di screening a Berchidda.

Ancora casi di coronavirus a Berchidda e nel comune prosegue la campagna gratuita di screening nelle scuole. La situazione pandemica nel paese aveva portato casi di positività fino a 201. Un picco di contagi che ha portato l’amministrazione comunale a intensificare i test gratis alla popolazione scolastica.

Gli screening gratis nelle scuole non sono accessibili. A dichiararlo il sindaco Andrea Nieddu, motivo per cui ha deciso di avviare una campagna permanente negli istituti cittadini. “Attualmente ci sono 51 casi – dichiara -. Continua la campagna di screening nelle scuole, perché stiamo tentando di colmare un vuoto normativo che non assicura la gratuità dei test antigenici rapidi agli studenti della primaria e dell’infanzia. Collaboriamo ancora con la farmacia Mazzocchi per eseguire i tamponi”.