Per Time in Jazz il 12 agosto a Berchidda ci sarà il sassofonista Kenny Garrett

Il festival Time in Jazz svela un altro protagonista della sua trentasettesima edizione: il sassofonista Kenny Garrett. Il 12 agosto arriva a Berchidda uno dei più brillanti e influenti protagonisti del jazz moderno. Classe 1960, il sassofonista (soprano e contralto) e compositore nativo di Detroit, salirà sul palco di piazza del Popolo nel segno di “Sounds from the Ancestors“, come si intitola l’ultimo album a suo nome: pubblicato nell’agosto 2021, è un disco dalle tante sfaccettature, che non si colloca all’interno degli stretti confini dell’idioma jazz.

Ma ciò non sorprende se si considera che Garrett riconosce Aretha Franklin e Marvin Gaye tra i suoi punti di riferimento più importanti, come lui stesso ha dichiarato a proposito dell’album. “Inizialmente il concetto era quello di cercare di ottenere alcuni dei suoni che ricordavo da bambino quando crescevo. Suoni che ti sollevano lo spirito, di gente come John Coltrane, “A Love Supreme”, Aretha Franklin, “Amazing Grace”, Marvin Gaye, “What’s Going On”, e il lato spirituale della chiesa. Quando ho iniziato a pensare a loro, ho capito che si trattava dello spirito dei miei antenati”.

Musicista eclettico, nella sua carriera (cominciata nel 1978 nella Duke Ellington Orchestra) Kenny Garrett ha suonato con icone del jazz come Miles Davis, Art Blakey, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Woody Shaw. Ma conta anche esperienze con artisti di altri versanti musicali, come Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen, il rapper Guru e il musicista e producer Svoy con cui firma l’album “Who Killed AI”, in uscita proprio in questi giorni.

Capossela e la prevendita

Domani (giovedì 11 aprile) parte intanto su Vivaticket la prevendita dei biglietti per il suo concerto del 12 agosto. L’intero costa 30 euro, il ridotto 25 (più diritti di prevendita). Sempre su Vivaticket prosegue la prevendita dei biglietti per il concerto di Vinicio Capossela, di scena l’11 agosto, e degli abbonamenti per l’ingresso a tutte e cinque le serate in programma a Berchidda. 150 euro il prezzo intero, ridotto a 140 (più diritti). Le riduzioni sono valide per i soci tesserati Time in Jazz e per gli spettatori sopra i 65 anni e quelli sotto i 26. I biglietti per le altre serate verranno invece posti in prevendita prossimamente, mentre l’ingresso sarà gratuito, come sempre, per tutti i concerti “in decentramento”. Escluso, come di consueto, di quello in omaggio a Fabrizio De André a L’Agnata. Appuntamento immancabile di ogni edizione di Time in Jazz.

