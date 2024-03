Vinicio Capossela a Berchidda: ecco il primo nome del Time in Jazz 2024

Time in Jazz 2024 con Vinicio Capossela domenica 11 agosto.

Al via su Vivaticket la prevendita dei biglietti per il concerto di Vinicio Capossela a Berchidda e degli abbonamenti per Time in Jazz 2024. Il festival ideato e diretto da Paolo Fresu è in programma dall’8 al 16 agosto sotto il titolo “A Love Supreme“. Domenica 11 agosto sul palco ci sarà Capossela. Cantautore, poeta, scrittore, artista poliedrico, sulle scene da più di trentaquattro anni. Con dodici album in studio e tre live all’attivo e centinaia di concerti da “tutto esaurito”.

“Camera a sud 1994 – 2024 “

È Vinicio Capossela il primo nome svelato da Time in Jazz tra i protagonisti della trentasettesima edizione del festival ideato e diretto da Paolo Fresu. Spetterà a lui il compito di inaugurare la serie di concerti in programma nella Piazza del Popolo la sera di domenica 11 agosto. Porterà “Camera a sud 1994 – 2024 And other Personal Standards“, un progetto originale, sulla scia del precedente “Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards”, che attinge il repertorio soprattutto dai suoi primi tre album, quelli in cui è più marcato, nella composizione dei brani musicali, il rapporto con il jazz.

Sul palco di Berchidda, unica data in Sardegna, Vinicio Capossela sarà accompagnato da storici compagni di viaggio come Giancarlo Bianchetti (chitarra), Enrico Lazzarini (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria) e Antonio Marangolo (sassofono), autore degli arrangiamenti dei suoi primi tre dischi, compreso quello cui si richiama il titolo del concerto, “Camera a sud”, del 1994: un album in cui Capossela continua a mostrare una maggiore inclinazione verso riferimenti musicali dell’America Latina, evidenti in brani come “Che coss’è l’amor” e in quello che dà il titolo al disco, mentre in altri mantiene la sua tipica miscela di canzone d’autore, jazz e blues, grazie anche alla partecipazione di ospiti illustri, tra i quali Paolo Fresu e Antonello b.

Capossela l’11 agosto a Berchidda

Quello dell’11 agosto con Vinicio Capossela si candida dunque a essere uno degli eventi di punta del trentasettesimo festival Time in Jazz. I biglietti per il concerto si possono acquistare già da questo mercoledì, 27 marzo, su Vivaticket al prezzo intero di 50 euro e ridotto a 45 (più diritti di prevendita). In attesa di svelare l’intero cartellone del festival nella conferenza stampa prevista per il 18 aprile, parte anche la prevendita degli abbonamenti per l’ingresso alle cinque serate (compresa quella con Capossela protagonista) in programma a Berchidda dall’11 al 15 agosto: l’intero costa 150 euro, il ridotto 140 (più diritti). Le riduzioni sono valide per gli spettatori sopra i 65 anni e per quelli sotto i 26, e per i soci tesserati Time in Jazz. I biglietti per le singole serate verranno invece posti in prevendita prossimamente, mentre l’ingresso sarà gratuito, come sempre, per tutti i concerti “in decentramento”, a eccezione, come di consueto, di quello in omaggio a Fabrizio De André a L’Agnata, in quella che fu la sua residenza nella campagna di Tempio Pausania, appuntamento immancabile di ogni edizione di Time in Jazz.

Per informazioni, la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Aggiornamenti e altre notizie sul festival sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e sul sito www.timeinjazz.it.

