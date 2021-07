Animali avvelenati a Buddusò.

Diversi cani e gatti sarebbero morti a Buddusò a causa di bocconi avvelenati da parte di ignoti. Le segnalazioni sono arrivate all’amministrazione comunale, che ha condannato gli episodi.

Gli animali domestici sarebbero stati attirati da esche sospette e sono tanti i cittadini che non hanno colto subito il segnale di pericolo per il proprio cane o gatto.

“L’amministrazione comunale intende condannare questi atteggiamenti e sensibilizzare rispetto a questo fenomeno – fanno sapere dagli uffici -. Bocconi, esche, lacci e oggetti sospetti, che possono apparentemente sembrare innocui vanno immediatamente segnalati alla polizia locale. Uccidere gli animali con esche avvelenate è reato. Per riuscire a rispettare gli animali bisogna capire che come noi anch’essi hanno emozioni, soffrono la solitudine, sentono il dolore”.

