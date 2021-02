Dalle frittelle drive in al contest fotografico, Buddusò mantiene “vivo” il Carnevale

Le iniziative di Buddusò per Carnevale.

Sarà un Carnevale diverso, ma Buddusò vuole tenere comunque vivo lo spirito di questa festa. L’amministrazione comunale, nel rigoroso rispetto delle norme igienico- sanitarie e di distanziamento sociale, ha programmato delle iniziative per la cittadinanza

A partire dal drive-in de “Sas Cattas Pesadas” previsto per domani dalle ore 16:00 con la consegna di frittelle per tutta la popolazione presso lo stabile di “Casa Sanciu” in corso Vittorio Emanuele. Le frittelle si dovranno ritirare direttamente a bordo del veicolo;

Ma a Buddusò il Carnevale si sposta anche su Facebook con un contest fotografico online che premierà La maschera più bella in una gara a colpi di like sulla pagina del Comune. Dall’11 al 16 febbraio si potranno inviare le proprie foto di Carnevale all’indirizzo e-mail assessora.politichesociali@gmail.com. Una volta arrivate tutte le foto, queste verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune il giorno 16 e i vincitori verranno decretati la sera del 21 febbraio, giorno in cui terminerà la gara.

