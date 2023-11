Piantati nuovi alberi a Buddusò.

Anche per questa edizione la Cronoscalata su Terra di Tandalò pensa all’ambiente con “Tandalò Green”. L’evento in programma dal 10 al 12 novembre organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure con il supporto della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò, non solo si è concentrato sulla competizione automobilistica, ma ha anche posto una forte enfasi sul suo impegno ambientale.

In collaborazione con l’aeroporto Olbia-Costa Smeralda e FoReSTAS, l’evento ha attuato iniziative mirate a ridurre l’impatto ambientale generato dalla manifestazione. Attraverso uno studio dettagliato sono state calcolate le emissioni di CO2 generate dall’edizione dello scorso anno. Questo studio, condotto da esperti agronomi, ha permesso di valutare un bilanciamento mirato dell’impatto ambientale della Cronoscalata e convertirlo in un’azione positiva per l’ambiente.

Lo scorso 31 ottobre sono stati quindi piantumati alberi di specie autoctone della macchia mediterranea nei pressi del parco eolico di Tandalò in una azione che mira a rendere l’evento “carbon zero”, ovvero con un completo riassorbimento dell’impronta inquinante grazie alla compensazione naturale. L’obiettivo è duplice: non solo ridurre l’impatto ambientale dell’evento, ma anche contribuire alla conservazione dell’ecosistema locale, perla della Sardegna.

Durante la piantumazione, avvenuta il 31 ottobre, erano presenti il vice sindaco di Buddusò Giuseppe Bertotto, il consigliere comunale Battista Devaddis, il capo cantiere FoReSTAS Piero Canu, Gigi Satta ed Antonello Biancu di Tandalò Motorsport.

Questa iniziativa conferma l’importanza dell’evento non solo come competizione sportiva, ma anche come veicolo per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale, dimostrando che lo sport e la sostenibilità possono andare di pari passo.

