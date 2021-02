Prima dose di vaccino anti-Covid anche per gli anziani di Buddusò

I vaccini nella Casa Protetta Maria Immacolata di Buddusò.

Anche gli ospiti e gli operatori sanitari della Casa Protetta Maria Immacolata di Buddusò hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino anti Covid. Secondo il piano sono circa 500 gli ospiti, tra case di riposo ed rsa, che nei prossimi giorni verranno sottoposti alla prima dose del vaccino anti-Covid.

“Possiamo ritenerci soddisfatti di questo piccolo risultato che ci permette di iniziare a ridurre l’impatto della pandemia partendo proprio dai soggetti più fragili – commenta l’assessore ai Servizi Sociali e Sanità Francesca Spanu – . Ringraziamo particolarmente le suore e il personale sanitario per aver gestito egregiamente le norme di sicurezza durante la pandemia in quanto la Casa di Buddusò è una delle poche case di riposo a non aver registrato contagi”.

