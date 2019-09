L’avvistamento davanti al cimitero di Buddusò.

Samara ha fatto la sua apparizione anche Buddusò. La bambina fantasma di The Ring, che sta mettendo paura a mezza Italia, animando il dibattito su quanto sia sensata questa emulazione a catena (chiamata Samara Challenge), è stata avvistata ieri notte nei prossimi del cimitero.

Capelli calati sul volto, camicione bianco, si muoveva a ritmo di musica rap immortalata, ovviamente, dai cellulari dei presenti. Ma non tutti hanno trovato divertente l’esibizione della ragazza.

E qualcuno ha protestato, sottolineando come sia dissacratore aver scelto il cimitero per l’apparizione e come questo, che dovrebbe essere un gioco, possa fare, invece, molta paura ai più piccoli.

(Visited 1.400 times, 1.400 visits today)