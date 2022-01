I finanziamenti del ministero a Buddusò.

A Buddusò arrivano i finanziamenti del Ministero delle Politiche Agricole per tutelare le sugherete. Nel mese di febbraio dello scorso anno, il Comune di Buddusò ha partecipato ad un bando di proposta progettuale di forme associative e consortili per la gestione delle aree silvo pastorali a valere sui finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 per un importo di 4 milioni e 900mila euro.

“Abbiamo partecipato unitamente al comune di Alà dei Sardi, alla Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari, all’Università di Firenze, al Consorzio universitario di Nuoro e alla Coop Elighes e oggi ne abbiamo avuto conferma con una notizia importante – dichiara il sindaco Massimo Satta -, con la quale il ministero ci informa che la proposta progettuale che interessa 1000 ettari del nostro territorio comunale è stata ammessa a finanziamento”.

Il progetto riguarda la pianificazione gestionale del territorio interessato, con un preciso scopo atto alla valorizzazione della sughereta, al fine di ottenere la certificazione del bosco e dei suoi prodotti, senza vincoli alle altre attività in essere. “Al Ministero sono pervenute 51 domande e ne sono risultate ammissibili soltanto 47 – spiega il sindaco -, la nostra domanda si è posizionata al 14esimo posto con un punteggio di 72 su un massimo di 100, e all’ottavo posto su 22 proposte per l’Area geografica del Mezzogiorno, con un finanziamento pari a 195 mila e 778 euro pari all’intero finanziamento richiesto”.

Ora il Comune intende costituire l’associazione e attuare una programmazione e progettazione del territorio. “Siamo estremamente felci per questo primo risultato ottenuto in quanto la valorizzazione del nostro territorio comunale è un punto fermo di questa amministrazione – conclude – un patrimonio che ha grandi potenzialità sulle quali vogliamo scommettere”.