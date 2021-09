Vedendo gli altri cani sotto si è lanciato dal balcone a Budoni.

Quando ha visto i due cani sotto di lui che abbaiavano non ci ha pensato due volte e ha deciso di lanciarsi dal terrazzo, forse per partecipare alla mischia. Una sorta di acrobazia, che ha visto questa mattina protagonista un pitbull nella zona di piazza Segni a Budoni.

Lasciato solo in casa dal padrone, che era sceso un attimo a bere un caffè al bar, quando ha visto gli altri due cani percorrere la strada e abbaiare, si è lanciato senza esitazione dal terrazzo del primo piano atterrando su un’auto parcheggiata di proprietà di un turista.

Per evitare che la situazione degenerasse in una vera e propria azzuffata, un altro turista, padrone di uno degli cani, si è messo in mezzo per separarli. Nella concitazione, l’uomo è caduto a terra riportando alcune ferite e un morso. La strana vicenda ha richiamato anche la curiosità dei passanti e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Budoni, per effettuare i dovuti accertamenti.

