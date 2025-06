Da Budoni oltre 100 chili di vestiti per i bambini dell’Ucraina

I vestiti per bambini da Budoni all’Ucraina.

Dopo cinque anni di pausa, Auser Budoni Odv ha rilanciato la sua attività benefica con una iniziativa di solidarietà rivolta all’Ucraina. Oltre 100 chili di vestiti per bambini, raccolti in dodici scatoloni, sono stati messi in viaggio verso le zone più colpite dal conflitto, a sostegno dei piccoli ospiti degli orfanotrofi ucraini.

L’associazione ha voluto così segnare l’inizio di un nuovo percorso, aprendo una raccolta di vestiario senza limiti di tempo, rivolta a chiunque desideri contribuire. Questo gesto di generosità vuole creare un ponte di aiuto concreto verso una popolazione duramente provata dalla guerra, offrendo un supporto fondamentale ai bambini che vivono in condizioni difficili.

Parallelamente a questa iniziativa, Auser Budoni ha annunciato l’imminente avvio di un servizio di trasporto sociale dedicato al territorio gallurese, pensato per facilitare la mobilità delle persone più vulnerabili all’interno della comunità. L’obiettivo è quello di rafforzare il sostegno alle fasce deboli, continuando a promuovere valori di inclusione e solidarietà.

