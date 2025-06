Raoul si risveglia dopo un mese, La Maddalena tifa per lui

Il risveglio di Raoul un mese dopo l’incidente a La Maddalena.

Raoul, il ragazzo maddalenino rimasto coinvolto in un grave incidente stradale la notte del 18 maggio scorso nella via Mirabello a La Maddalena, sta meglio. I medici dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari hanno, finalmente, sospeso la terapia intensiva che ha tenuto il ragazzo in coma farmacologico per circa un mese.

Attualmente Roul è presente e, anche se lentamente, respira in maniera autonoma. Questo è un buon segno, determinante ai fini di una sua rapida guarigione; tuttavia i tempi si prospettano ancora molto lunghi, sostengono i sanitari che lo hanno in cura. I medici sono fiduciosi e continuano a monitorare costantemente la situazione in attesa di definire il migliore percorso terapeutico da adottare.

Il ragazzo è costantemente circondato dalla presenza e dall’affetto dei suoi familiari che non lo hanno mai lasciato solo. La notizia del suo miglioramento ha fatto tirare un respiro di sollievo a tutti gli amici e conoscenti di La Maddalena che sperano in sua rapida e totale guarigione.

