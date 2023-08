L’hotel a 4 stelle MClub di Budoni è aperto al pubblico.

Ha preso il via la nuova stagione estiva dell’MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo.

La ristrutturazione.

Di proprietà di fondi di Blackstone, il nuovo volto dell’MClub Budoni viene svelato dopo i lavori di ristrutturazione che hanno comportato investimenti di 4 milioni di euro e che hanno portato a rinnovare totalmente, all’insegna del design contemporaneo “Made in Italy”, la struttura alberghiera e residenziale di proprietà di Insulae, la joint venture tra Hotel Investment Partners (HIP), gruppo leader nel settore alberghiero del sud Europa, e il Gruppo Mangia’s, uno dei primi brand dell’ospitalità italiana.

Con l’apertura di Budoni, viene proposta per la prima volta in assoluto l’inedita formula MClub. Con una mossa audace il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. Le MClub mantengono l’elemento “Made in Italy’ tanto apprezzato dagli ospiti che tornano anno dopo anno, ma con una reinterpretazione fresca, dinamica e colorata.

All’MClub Budoni, gli ospiti possono vivere l’autentica vacanza italiana di momenti di relax immersi nell’atmosfera incantevole della Gallura. C’è una nuova offerta culinaria, con 2 ristoranti – Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più 3 bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar.

Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. La struttura offre sempre la possibilità di praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e SUP. Naturalmente non mancano Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su.

Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, tra vialetti in pietra e patio fioriti, sono spaziose, luminose, confortevoli e arredate in stile sardo. Tutte le camere sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi TV e WiFi. Tante camere inoltre dispongono di una terrazza con vista giardino per godersi in pieno di una vacanza open-air.

Situato in una posizione privilegiata, MClub Budoni si trova a pochi passi dalla lunga distesa di fine sabbia bianca della spiaggia Cala di Budoni ed è l’ideale punto di partenza per esplorare i paesaggi naturali, osservare i fenicotteri rosa, e ammirare l’arte e l’architettura della Sardegna.

I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i Resort e Club del brand. Oltre ad aggiornamenti della struttura e dell’attrezzatura, altre misure di risparmio energetico saranno implementate nel corso dell’anno. Queste iniziative includono l’installazione di pannelli solari nei prossimi mesi e fanno parte del progetto ESG del gruppo.

