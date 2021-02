I lavori sulla 131 Dcn.

Anas ha programmato l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria Baruilles lungo la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese a Budoni.

Per l’esecuzione della prima fase degli interventi, a partire dal primo e fino al 13 marzo sarà in vigore il restringimento della carreggia in direzione Olbia, con la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso. Il progetto di intervento prevede la rimozione di tutti i punti luce esistenti e la realizzazione di un impianto di illuminazione con tecnologia Led a basso consumo energetico.

La nuova installazione è finalizzata a elevare gli standard di efficacia e di efficienza dell’illuminazione all’interno della galleria. Le lampade Led saranno inoltre controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno della galleria.





(Visited 111 times, 111 visits today)