Si cercano ad Arzachena due termoidraulici per lavoro a tempo determinato

Si cercano due termoidraulici

Azienda cerca ad Arzachena due termoidraulici per lavoro a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000175913 e resterà attivo fino al 5 marzo.

I posti vacanti sono due con esperienza pluriennale nel settore. La figura si occupa della costruzione e messa in opera, secondo le norme, e della manutenzione degli impianti idraulici nei manufatti edilizi; installa e monta gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento dell’acqua. L’azienda che ricerca queste figure, si occupa di installazione, trasformazione e manutenzione di impianti tecnologici. Rappresenta requisito preferenziale, ma non essenziale, il possesso di Diploma specifico. Il contratto ha durata sei mesi con possibile proroga e stabilizzazione; periodo di prova di 1 mese.

Si aggiunge che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

(Visited 66 times, 66 visits today)