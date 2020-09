L’asilo di Budoni potrà riaprire.

Buone notizie per Budoni. Il tampone nasofaringeo di controllo sul paziente trovato positivo nel corso dello screening sierologico per il Covid 19 non ha rilevato tracce del virus. Test negativo, quindi, e l’asilo nido chiuso precauzionalmente potrà riaprire.

Il sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu, ha revocato l’ordinanza di chiusura. Il test sierologico, infatti, era stato effettuato nell’ambito dello screening promosso dal Comune per garantire il rientro a scuola degli allievi budonesi in totale sicurezza.

