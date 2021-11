L’incidente all’altezza di Budoni.

Incidente questo pomeriggio sulla statale 131 Dcn al chilometro 114, all’altezza di Budoni. Due auto, una Fiat Panda e una Renault Clio, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate.

Due i feriti, che sono stati soccorsi dal personale del 118 prontamente giunto sul posto. Uno dei due, un 80enne, è stato portato all’ospedale di Olbia. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona dell’incidente e la polizia stradale di Nuoro per i rilievi e per regolare la viabilità. La statale al momento è aperta al traffico.