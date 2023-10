A spasso per le vie del centro con cocaina e hashish: arrestato un 21enne

Arrestato un 21enne per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un giovane di 21 anni per il sospetto reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciarle. Gli avvenimenti hanno avuto luogo nella notte del 17 ottobre in via San Giovanni a Cagliari, quando gli agenti della Squadra Volante hanno deciso di controllare due individui a piedi a causa del loro comportamento sospetto al passaggio della pattuglia.

Durante il controllo, è emerso che uno dei due giovani aveva con sé numerosi involucri di cellophane contenenti una sostanza che sembrava essere cocaina e hashish. Inoltre, è stato scoperto che portava con sé 275 euro in contanti e un coltello a serramanico.

Successivamente, durante la perquisizione della residenza del giovane cagliaritano, sono stati scoperti ulteriori involucri contenenti cocaina, hashish, marijuana e ketamina, insieme a due bilancini di precisione e ulteriore denaro contante per un totale di 560 euro.

La quantità totale di sostanze stupefacenti trovate durante la perquisizione in casa e nei dintorni ammontava a circa 13 grammi di cocaina, circa 1,15 chilogrammi di marijuana, circa 1,8 grammi di ketamina e 0,4 grammi di hashish. Queste sostanze, insieme al denaro contante, sono state sequestrate in quanto si sospettava fossero il risultato dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato immediatamente arrestato in flagranza per il sospetto reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciarle, e portato presso gli uffici della Questura.

Gli eventi sono stati successivamente sottoposti all’attenzione del giudice per le indagini preliminari, il quale, durante un’udienza tenutasi nella mattinata successiva, ha convalidato l’arresto e ha imposto al giovane l’obbligo di presentarsi all’autorità giudiziaria.

