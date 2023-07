Rapina da 10 euro in pieno centro, arrestato un giovane: cosa è successo

La rapina da 10 euro in centro a Cagliari.

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un giovane di 18 anni per il reato di rapina aggravata in concorso con un minore di 16 anni. Durante i servizi in atto, il centro operativo del 113 ha ricevuto una segnalazione riguardante due giovani fermati dal personale di servizio per la mala-movida nella centralissima Via Bayle, a Cagliari, i quali erano sospettati di aver commesso una rapina.

Dalla ricostruzione degli eventi è emerso che la vittima, mentre si apprestava a salire in macchina per tornare a casa, è stata avvicinata da due giovani. Questi ultimi le hanno offerto stupefacente e le hanno chiesto se poteva cambiare una banconota di grosso taglio con altre di taglio più piccolo. La vittima ha consegnato una banconota da 10 euro al maggiore dei due, il quale l’ha nascosta in un marsupio prima di darsi alla fuga insieme al complice. In seguito, la vittima ha chiesto indietro il denaro, ma è stata minacciata dai due giovani con atteggiamento aggressivo.

Fortunatamente, il malcapitato è riuscito a allontanarsi e ha chiesto aiuto agli agenti di polizia presenti nelle vicinanze. I due sospettati sono stati fermati dal personale di servizio per la mala-movida, in attesa dell’arrivo della Squadra Volante che li ha poi arrestati.

Durante la perquisizione del marsupio del maggiorenne, è stata ritrovata la banconota da 10 euro che, dopo la formale denuncia, è stata restituita alla vittima. I due presunti autori del reato sono stati condotti in Questura e arrestati in flagranza per rapina aggravata in concorso. Per il giovane di 18 anni, i fatti accertati sono stati valutati dal giudice per le indagini preliminari, mentre il minore è stato riaffidato ai genitori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui