Calangianus perde la sua storica sarta, addio a zia Maria Fois

Con Maria Fois un pezzo di storia di Calangianus se ne va.

Calangianus ha perso un pezzo di storia del paese con la scomparsa di Maria Fois. Zia Maria, come era conosciuta da grandi e piccini, se n’è andata lasciando un enorme vuoto nella piccola comunità gallurese.

La donna, che era single e senza figli, abitava in pieno centro storico, era molto conosciuta perché oltre ad essere una persona molto buona e religiosa, lavorava da tanti anni come sarta ed era una delle più brave nella cittadina. Maria Fois amava molto il suo lavoro e cuciva tantissimi abiti maschili, ma anche femminili e realizzava i costumi tipici di Calangianus per le manifestazioni folkloristiche.

Il suo nome è infatti citato in un articolo pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna risalente al 2012, poiché la donna aveva aiutato a realizzare i nuovi costumi del gruppo folk “Lu Rizzatu caragnanesu” al suo esordio per la festa di Santa Giusta. “Una donna buona, un’instancabile e generosa lavoratrice, memoria storica di un paese che non c’è più e che amava rievocare aiutandoci nelle nostre manifestazione”, la ricordano in paese.

