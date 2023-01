É di Calangianus una delle 10 start up più innovative in Sardegna del 2023

C’era anche Calangianus alla fiera internazionale.

C’era anche Calangianus tra le 10 start up sarde innovative al CES (Consumer Electric Show) di Las Vegas, ovvero la grande fiera internazionale dell’elettronica di consumo. L’azienda è la Radoff, guidata dal Ceo calangianese Domenico Cassitta.

La start up ha sviluppato 4 brevetti nazionali e internazionali per controllare la qualità dell’aria con tecnologie innovative. L’azienda di Calangianus è presente al padiglione dedicato all’Italia con altre 9 start up della Sardegna che hanno avuto l’opportunità di far conoscere i loro progetti innovativi. Di queste 4 sono sono di Sassari, una di Alghero, mentre 3 da Cagliari, su un totale di 100 che vengono da tutta Italia. Insieme sono pronte a diventare un modello di riferimento per il 2023.

