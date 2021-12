La start up di Calangianus Radoff annuncia un accordo con Linkem.

La start-up Radoff nata da un’idea del Ceo Domenico Cassitta di Calangianus, con due sedi proprio a Calangianus e Bologna, è pronta per il suo piano di sviluppo e annuncia oggi l’accordo con Linkem, operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless.

Radoff, dopo sei anni di ricerca e sviluppo e tre brevetti depositati, propone un contributo decisivo al miglioramento della qualità dell’aria negli spazi indoor, specializzato per combattere in maniera automatica e intelligente il gas radon. Si tratta di un gas radioattivo, incolore e inodore che solo in Italia mette a rischio ben 18,6 milioni di edifici e provoca circa 3.000 decessi l’anno. Il sistema IoT agisce sui principali agenti inquinanti come radon, CO2 e composti organici volatili contrastando anche le polveri sottili, responsabili di oltre 70.000 morti l’anno. Connesso con l’utente attraverso un’applicazione per smartphone e una piattaforma web per visualizzare, conoscere ed agire tempestivamente sulla qualità dell’aria.

Com’è nata l’idea? Ha inizio da una storia molto personale. Il fondatore Domenico Cassitta, ha perso due zii materni per tumore al polmone. Scopre che tra le cause di questa patologia rientra anche il Radon, un gas incolore, inodore e radioattivo che diventa pericoloso soprattutto negli ambienti chiusi. Nel 2010, allora trentenne, inizia così il suo viaggio partendo proprio dalla sua città natale, Calangianus, per approfondire la presenza del Radon in Italia: grazie a uno studio importante, condotto su tutto il territorio nazionale, emerge come il gas sia presente ovunque, nel suolo e in alcuni materiali edilizi, con un impatto sulla salute dei cittadini negli ambienti chiusi, come nelle nostre case.

Per trovare la risposta a questo delicato problema nel 2017 fonda la stat-up Clab e nel 2018 Radoff (nome che deriva dalle parole “Radon” e “off”), con l’obiettivo di produrre e distribuire device IOT in grado non solo di monitorare ed eliminare il gas radon dagli ambienti chiusi, ma anche di ridurre l’inquinamento indoor dalle polveri sottili. L’impegno del team di Radoff nella ricerca in questo ambito ha portato allo sviluppo di 4 prodotti.

L’impegno del team di Radoff nella ricerca in questo ambito ha portato allo sviluppo di 4 prodotti. La start-up ha, inoltre, già attirato l’attenzione degli investitori, chiudendo 3 round di finanziamento, e può contare oggi tra i soci importanti aziende ed enti tra cui anche la stessa Linkem. Si ampliano così i canali di vendita di Radoff, diretti sia al consumatore finale attraverso l’e-commerce e le partnership commerciali, sia alla Pubblica Amministrazione interessata a sfruttare le moderne tecnologie per garantire la salubrità dell’aria degli edifici pubblici, come ad esempio le scuole, e proteggere la salute dei cittadini, sia al ramo Corporate.

“L’accordo con Linkem costituisce un ulteriore passo per l’ambizioso piano di sviluppo che ci siamo preposti. – ha dichiarato Domenico Cassitta, CEO di Radoff. Grazie alla distribuzione sulla rete commerciale di Linkem daremo impulso alla diffusione, su tutto il territorio nazionale, dei nostri sistemi IoT. Siamo orgogliosi della strada fatta finora e determinati a crescere, motivati anche dal grande interesse mostrato verso il nostro lavoro da importanti investitori.”

“Linkem ha scelto Radoff per completare la propria strategia di investimento in ambito cleantech. Le soluzioni di Radoff sviluppate su brevetti proprietari rappresentano un’utilissima innovazione per migliorare la salute attraverso il monitoraggio della qualità dell’aria e la bonifica del Radon negli ambienti chiusi, abitazioni, negozi e luoghi pubblici. Siamo orgogliosi di affiancare ai prodotti Linkem quelli creati da Radoff nella nostra rete commerciale per rendere ancora più semplice acquistarli in tutta Italia.” Ha dichiarato Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem.