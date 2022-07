Si svolgerà tra gli olivastri della chiesa di San Leonardo a Calangianus.

Dopo 2 anni di stop, a causa della pandemia di coronavirus, torna nella cornice del borgo di Calangianus, il sesto Wine Festival del Vermentino DOCG. Si terrà il 23 luglio prossimo con un convegno e la degustazione dei vini, accompagnati da prodotti tipici galluresi.

L’organizzazione, ovvero l’associazione “Festa San Leonardo – Calangianus”, ha pubblicato il programma della manifestazione enogastronomica, che si volgerà in una stupenda location, tra olivastri centenari e la piccola chiesa campestre di San Leonardo.

Il festival si aprirà alle ore 18.30 del 23 luglio, con la partecipazione delle autorità locali e regionali. Alle ore 18.45 si terrà un convegno tematico sul Vermentino DOCG con la partecipazione degli esponenti della Regione Autonoma della Sardegna, esperti del settore vitivinicolo e dottori agronomi che ci allieteranno con i loro interventi.

Alle 20 ci sarà la cena a buffet con zuppa gallurese e prodotti locali e a seguire, negli stand installati, è prevista una degustazione dei vini e dei prodotti tipici locali, momenti di confronto e approfondimento tra esperti, privati, aziende ed addetti ai lavori.

Ogni cantina ha a sua disposizione un angolo ben strutturato per l’esposizione, alternando gli stand delle cantine con i tavoli della cena a buffè offerta dall’associazione. Anche in questo caso la cena è sempre a base di prodotti tipici galluresi in cui salumi, formaggi si alternano alla zuppa gallurese sapientemente preparata con le ricette tramandate dalle massaie del luogo e dagli gnocchetti al sugo di carne. Durante il festival tra gli stand è presente anche un’area musicale che allieta la serata con uno spettacolo dal vivo.

La serata prosegue fino a tarda notte tra degustazioni, confronti e dibattiti con gli enologi delle cantine

rimandando al giorno dopo la possibilità di approfondire gli argomenti presso le singole aziende.

L’evento è patrocinato con la Regione Sardegna, il Comune di Calangianus, l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura e l’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Sassari e dalla RAI Sardegna.



