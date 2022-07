I volontari a caccia di rifiuti a Pittulongu.

Il Cambia Gesto tour arriva a Olbia. Si terrà il 17 luglio prossimo, dalle 18.30, partendo dalla spiaggia di Pittulongu, l’iniziativa, nata nel 2019, come campagna #cambiagesto, che ha lo scopo di sensibilizzare sulla salvaguardia ambientale, soprattutto sul fenomeno del littering da mozziconi di sigarette lasciati nell’ambiente.

I volontari puliranno la spiaggia di Olbia con la partecipazione dell’associazione Plastic Free, in campo a Olbia per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città. Quella che si svolgerà a Olbia domenica è la quarta tappa di un tour nazionale, svolto dalla campagna, che grazie ad azioni mirate si pone l’obiettivo di favorire l’adozione di comportamenti corretti da parte dei fumatori, creando sensibilizzazione rispetto al fenomeno dell’inquinamento da filtri di sigarette, sul loro corretto smaltimento e mettendo a disposizione dei fumatori migliaia di posaceneri portabili.