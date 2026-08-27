Il caso del centro di accoglienza per minori a Calangianus.

La vicenda del centro di prima accoglienza di via San Martino a Calangianus approda al Ministero dell’Interno. La Prefettura di Sassari ha trasmesso al Viminale la richiesta avanzata dal Comune per valutare il trasferimento dei minori ospitati nella struttura verso altri centri idonei. La comunicazione apre una nuova fase dell’iter istituzionale, ora sottoposto all’esame degli uffici ministeriali competenti. La Prefettura ha informato l’amministrazione comunale che seguirà l’evoluzione della procedura mantenendo i contatti con il Ministero, con l’obiettivo di arrivare a una definizione in tempi brevi.

Il sindaco Fabio Albieri ha ribadito la necessità di una soluzione rapida, richiamando le criticità già segnalate dal Comune in relazione alla situazione attorno alla struttura. L’amministrazione aveva riferito di episodi considerati problematici e della presenza di alcuni minori fuori dal centro durante le ore notturne, chiedendo un intervento sul piano dell’ordine pubblico e della sicurezza. La richiesta comunale prevede il trasferimento degli ospiti e la chiusura del centro, anche in vista della scadenza del contratto di gestione prevista per il 31 dicembre 2026. Albieri ha inoltre precisato che l’amministrazione non mette in discussione l’accoglienza e l’integrazione dei minori, sottolineando le esperienze realizzate negli anni sul territorio. Ora il Comune attende gli sviluppi del confronto tra Prefettura e Ministero, auspicando una decisione che tenga conto dei minori, degli operatori e della cittadinanza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui