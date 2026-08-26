Olbia, Piero De Luca presenta “L’idea di Europa” a Sul filo del discorso

L’on Piero De Luca (PD) alla rassegna ”Sul filo del discorso” a Olbia.

Dopo la pausa di Ferragosto, “Sul filo del discorso” è tornato in piazza dello Scolastico con una serata dedicata all’Europa e al suo futuro. Protagonista dell’undicesimo appuntamento della quattordicesima edizione della rassegna è stato Piero De Luca, autore de L’idea di Europa e il suo destino. Dalle origini alle sfide globali del XXI secolo, pubblicato da Baldini+Castoldi.

Il suo libro.

Il libro parte dalla storia del processo di integrazione europea per interrogarsi sulla sua evoluzione e sulle prospettive future. Il volume affronta le grandi trasformazioni che hanno accompagnato il progetto europeo, dalle Comunità delle origini fino alle sfide del XXI secolo, mettendo al centro questioni come la sicurezza, la transizione ecologica e digitale, le politiche economiche e sociali e il ruolo dell’Europa nel nuovo scenario geopolitico.

L’incontro in piazza.

Si è trattato di un incontro che, partendo dal libro, ha assunto anche una dimensione politica, affrontando il ruolo dell’Unione europea nello scenario internazionale e le scelte che attendono il continente nei prossimi anni. Al centro del confronto sono stati la necessità di una maggiore integrazione europea, il rapporto tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, le trasformazioni geopolitiche in corso e il ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione.

A dialogare con De Luca sono stati Gianluca Borzoni, docente di Relazioni internazionali all’Università di Cagliari, e Giacomo Bedeschi, direttore de La Nuova Sardegna, che ha moderato l’incontro ponendo all’autore una serie di domande sui temi affrontati nel volume. De Luca ha sviluppato una riflessione sul presente e sul futuro dell’Europa, con particolare attenzione al ruolo che l’Unione dovrebbe assumere in uno scenario internazionale sempre più complesso mentre. Borzoni ha accompagnato il pubblico attraverso alcuni degli aspetti storici e politici dell’Europa, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla costruzione dell’Unione europea e soffermandosi sulle sfide che oggi ne mettono alla prova il progetto.

Il confronto non ha evitato i temi più direttamente legati alla politica italiana. De Luca, esponente del Partito Democratico e parlamentare, ha sostenuto la necessità di un diverso approccio da parte dell’attuale governo alle politiche europee e al ruolo dell’Italia nell’Unione. Le sue parole hanno incontrato una partecipazione attenta da parte del pubblico. Più volte dalla piazza sono arrivati applausi e gesti di approvazione, mentre gli spettatori hanno seguito per l’intera serata un confronto che ha intrecciato il contenuto del libro con l’attualità politica nazionale ed europea. Il tema dell’Europa, affrontato nelle sue implicazioni politiche, economiche e geopolitiche, ha mantenuto alta l’attenzione fino alla conclusione dell’incontro. Tra il pubblico era presente anche l’on. Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna, insieme ad altre figure istituzionali e politiche.

Al termine dell’incontro, De Luca si è fermato con il pubblico per il consueto firmacopie, incontrando i lettori e dedicando loro le copie del volume. Con la serata dedicata all’Europa, “Sul filo del discorso” aggiunge così un nuovo tassello a un cartellone che, anche attraverso linguaggi e temi molto diversi, continua a trasformare piazza dello Scolastico di Olbia in uno spazio di incontro e confronto.

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