Santa Teresa Gallura, l’area camper si sposta a Li Lucianeddi

Il progetto dell’area camper attrezzata a Santa Teresa Gallura.

Cambia sede il progetto per la realizzazione del parcheggio attrezzato destinato alla sosta dei camper di Santa Teresa Gallura. L’Amministrazione comunale ha individuato una nuova localizzazione in località Li Lucianeddi, nel Comparto D2 del PUC, superando così l’ipotesi iniziale di realizzare l’intervento a La Funtana.

Perché cambia sede.

Il cambio di localizzazione arriva dopo le discussioni che avevano accompagnato l’ipotesi di realizzazione dell’area camper a La Funtana. Sul tema era intervenuto il gruppo consiliare di minoranza “Oltre le Bocche”, che aveva presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti e l’accesso alla documentazione relativa all’intervento. I consiglieri Dario Giagoni, Ilaria Battino e Andrea Pilia ribadiscono di non essere contrari alla realizzazione di un’area camper, ma contestano la precedente localizzazione e le modalità con cui, a loro giudizio, era stato portato avanti l’iter.

”Lo avevamo detto fin dall’inizio: non siamo contrari all’area camper. Siamo contrari a realizzarla nel posto sbagliato e senza il rispetto delle regole», affermano i consiglieri di minoranza. «Non c’erano interessi personali, come sostenuto dalla maggioranza: c’era semplicemente la volontà di chiedere il rispetto delle norme vigenti, della pianificazione urbanistica e degli interessi della collettività”.

La minoranza prende quindi atto della nuova localizzazione, ma annuncia che continuerà a seguire da vicino l’iter: ”Oggi l’Amministrazione cambia area e individua Li Lucianeddi. Vigileremo anche sulla nuova area, affinché ogni passaggio venga fatto nel rispetto delle norme, degli atti e degli interessi dei cittadini”.

Nel mirino del gruppo consiliare resta anche il rapporto con l’Unione dei Comuni. ”Sia chiaro fin da subito: non accetteremo che questa vicenda venga trasformata in uno scaricabarile nei confronti dell’Unione dei Comuni”, sottolineano. Il progetto dell’area camper, quindi, non viene accantonato, ma prosegue su una nuova localizzazione. Il progetto dovrà ora proseguire il proprio iter amministrativo relativo all’area di Li Lucianeddi, alla luce del parere favorevole condizionato espresso dal Responsabile del Settore.

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