Feste patronali a Tempio, ecco le nuove regole per la viabilità

Le regole per la viabilità a Tempio Pausania.

Tempio Pausania si prepara alle feste patronali di fine estate con alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. Il Comune ha adottato un’ordinanza, firmata dal dirigente del Settore Tecnico, architetto Giancarmelo Serra, con Luca Giordo responsabile del procedimento, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Il primo appuntamento è in programma il 29, 30 e 31 agosto, con i festeggiamenti in onore di San Paolo Eremita e della Beata Vergine di Buoncammino, organizzati dall’associazione “Fidali classe 1981“. Dal 4 al 6 settembre si terrà invece la festa dedicata a Sant’Isidoro Agricoltore, promossa dall’associazione “Fidali classe 1977“.

Le celebrazioni interesseranno piazza XXV Aprile e un tratto di via Angioy, compreso tra corso Matteotti e via Episcopio. Le stesse aree ospitano normalmente alcune attività mercatali cittadine e, per questo motivo, il Comune ha disposto il trasferimento temporaneo degli appuntamenti. Il mercato settimanale del sabato sarà spostato in via Stazione Vecchia nelle giornate del 29 agosto e del 5 settembre. Nella stessa strada si svolgerà anche il mercatino “Campagna Amica” martedì 1° settembre e martedì 8 settembre. In via Stazione Vecchia, nelle quattro giornate, dalle 7 alle 14:30, saranno istituiti il divieto di sosta e quello di transito. La segnaletica temporanea sarà predisposta dal Settore Tecnico e prevarrà sulle disposizioni ordinarie. Al termine delle esigenze legate alle manifestazioni verrà ripristinata la normale disciplina della circolazione.

Gli agenti della Polizia locale e le altre forze di Polizia Stradale potranno disporre eventuali interruzioni della circolazione anche nelle strade vicine per ragioni di sicurezza. I veicoli lasciati in violazione dei divieti potranno essere rimossi forzatamente e trasferiti presso una depositeria autorizzata. Il Comune invita quindi cittadini, automobilisti e operatori commerciali a prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche temporanee, per evitare disagi e sanzioni. L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online e può essere impugnata nei termini previsti dalla legge.

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