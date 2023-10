La vicenda di un operaio ferito in un ex sugherificio a Calangianus.

La vicenda giudiziaria riguardante la legale rappresentante della Rt Cork di Calangianus, un ex sugherificio, è giunta alla sua conclusione in appello al tribunale di Sassari. Inizialmente, la donna era stata condannata in primo grado a 6 mesi di reclusione per lesioni colpose, a seguito di un grave incidente avvenuto nel settembre del 2011 all’interno del sugherificio.

Durante i lavori di pulizia, un macchinario rotante aveva risucchiato un operaio, rischiando di causargli gravi danni alle gambe. Il giovane era stato soccorso da un collega che aveva spento il macchinario in tempo.

In appello, la legale rappresentante ha ottenuto una sentenza di non luogo a procedere a causa dell’intervenuta prescrizione, sostenendo di non aver mai dato l’ordine di entrare nel silos. Quindi, il processo è stato chiuso senza ulteriori conseguenze legali per la donna.

