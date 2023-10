Lo sciopero degli studenti dello scientifico contro la Dad.

Gli studenti del liceo scientifico Mossa di Olbia stanno protestando contro l’uso della didattica a distanza (Dad) dovuto a problemi di sovraffollamento nella scuola. L’istituto ha ricavato nuovi spazi per accogliere gli iscritti, ma questi locali non sono ancora pienamente utilizzabili, costringendo una parte degli studenti a seguire le lezioni da casa.

Gli studenti sono contrari a questa situazione e hanno organizzato uno sciopero per esprimere il desiderio di tornare in classe. Il preside ha rassicurato che il problema verrà risolto entro la prossima settimana, ma gli studenti minacciano un altro sciopero se la situazione non cambierà presto.

La protesta è nata da un senso di repulsione verso la Dad, che è stata improvvisamente reintrodotta a causa di problemi tecnico-amministrativi nella scuola.

