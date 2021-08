I lavori nell’ex padiglione fieristico di Calangianus.

I lavori nell’ex padiglione fieristico volgono verso la fine. Nella struttura sono in corso da alcuni mesi i lavori per la riqualificazione dell’immobile, che diventerà un polo di attrazione per eventi.

Nel fabbricato manca soltanto il pavimento. Sono stati completati, infatti, gli altri interventi di riqualificazione, compreso l’intonaco. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Calangianus è ospitare i mondiali di Biliardo. Per ristrutturare quella che era la sede della fiera, che si trovava da tempo in condizioni di degrado, sono stati investiti 208mila e 319euro.

(Visited 58 times, 58 visits today)