Odissea nella nave diretta ad Olbia.

Ennesima odissea per i viaggiatori diretti verso Olbia dallo scalo ligure. Ieri sera, intorno alle 21, il traghetto sarebbe dovuto partire per attraccare nelle acque galluresi, ma l’imbarcazione della Moby si è rotta, ragion per cui i passeggeri dovranno attendere non meno di 3 giorni.

Insufficienti i posti nella nave sostitutiva.

Sulla nave sono presenti numerose famiglie, alcune con bambini piccoli, che hanno pagato fino a circa 200 euro per un posto in cabina. Invece, a causa del guasto, si dovranno accontentare del ponte nell’imbarcazione sostitutiva. Una situazione grottesca, al di là del lato economico, visto che sull’imbarcazione vi sono alcuni anziani e disabili.

Una situazione analoga.

Anche martedì, diverse centinaia di passeggeri hanno dovuto attendere per oltre 10 ore sul molo genovese a causa del guasto di una nave della Tirrenia. Quanti attendevano di salpare dalle 9:30 hanno dovuto attendere fino all’ora di cena. Dal sogno di una vacanza relax alla concretizzazione di un incubo il passo è stato breve.

(Visited 482 times, 482 visits today)