I lavori per l’ex fiera di Calangianus.

Va avanti il progetto per la messa in sicurezza dell’ex padiglione fieristico di Calangianus. Lo scorso maggio, il Consiglio Comunale aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione.

Qualche giorno fa l’appalto è stato aggiudicato dalla ditta “Impresa di costruzioni Sanna Michele”, di Nuoro per l’importo paria 208mila e 319euro. L’esigenza di intervenire sulla struttura è nata dallo stato di degrado in cui versava da tempo. Numerosi Comuni della Sardegna hanno inviato all’assessorato dei Lavori pubblici della Regione Sardegna, diverse segnalazioni riguardo le condizioni di deterioramento o di inagibilità, totale o parziale, di numerosi edifici comunali.

La Legge Regionale di stabilità 2018, prevede lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Il Comune gallurese, per l’ex padiglione, ha partecipato a un bando regionale, il cui progetto è stato affidato all’architetto Delia Pasella. L’obiettivo dell’ente di recuperare lo stabile è per destinarlo ad un utilizzo futuro, come quello dei campionati mondiali di biliardo.

