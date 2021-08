Si cercano impiegati amministrativi.

Si cercano a Santa Teresa degli impiegati amministrativi. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna lavoro, con il codice

1500021211000000000200623 e sarà visibile sul portale fino all’8 agosto.

L’azienda cerca 2 lavoratori per un contratto a tempo determinato che lavorerà con orario full time. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

