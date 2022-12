Lutto per la morte di Pasqualino Deiana a Calangianus.

Lutto a Calangianus per la scomparsa, a 82 anni, di Pasqualino Deiana. L’anziano per anni ha lavorato in carcere come ispettore di polizia penitenziaria e, da qualche anno, godeva la meritata pensione.

I funerali si svolgeranno domani, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Giusta. Ad accompagnarlo, nell’ultimo viaggio, vi saranno la moglie Domenica, le figlie Ornella, Giusy, Salvatorica con Fabio, gli amati nipoti e conoscenti.

