I migliori panettoni da acquistare a Olbia e in Gallura al supermercato

La classifica dei panettoni più buoni da trovare al supermercato.

Quali sono i panettoni più buoni da acquistare? Altroconsumo svela una classifica sui migliori prodotti da pasticceria industriale in vendita negli scaffali del supermercato. La ricerca svela che non bisogna spendere per forza una fortuna per un buon panettone.

Al primo posto c’è il panettone Vergani di Milano. Il prodotto ha ricevuto 71 punti su 100, confermandosi tra i migliori acquisti. L’unica nota dolente è il suo prezzo. Per acquistare il dolce, infatti, bisogna spendere 14,90 euro. Al secondo posto c’è quello della Esselunga, catena di supermercati non presente in Gallura. Al terzo posto c’è Tre Marie il Panettone milanese. Con 70 punti su 100, è di ottima qualità e arriva terzo in classifica. Purtroppo il prezzo non è alla portata di tutti. Infatti, per acquistarlo bisogna spendere 12,89 euro.

Subito dopo c’è quello della Bauli. Lo storico e famoso panettone ha guadagnao 68 punti su 100. Il prezzo è più economico, circa 7,54 euro. Dopo il Carrefour e ”Il viaggiator goloso”, che in Gallura e a Olbia non c’è, al settimo posto c’è Balocco il mandorlato. Il famosissimo panettone ha guadagnato 56 punti su 100. Il prezzo medio è di 7,45 euro.

All’ottavo posto c’è il Paluani classimo, con 56 punti su 100 e costa 6,40 euro. Subito dopo il Maina Gran nocciolato, ottenendo 56 punti e al prezzo di 8,28 euro. Chiudono la classifica Motta il panettone originale, undicesimo con 55 punti su 100 e prezzo medio di 6,15 euro e Melegatti Panettone tradizionale con 51 punti su 100 e prezzo medio di 5,40 euro.