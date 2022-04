La data dei mondiali di biliardo a Calangianus.

E’ ufficiale: Calangianus ospiterà i mondiali di biliardo a settembre, precisamente il 20 e il 25 e si terrà nella sede dell’ex padiglione fieristico. Un’importante manifestazione, il “25th World Championship 5-pins Individual Open”, che vedrà il paese gallurese come ospite.

L’evento, slittato a causa del covid, si terrà nella sede appena ristrutturata dell’ex padiglione fieristico. La struttura è stata riqualificata dal Comune con un progetto pari a 334 mila euro. I lavori sono stati realizzati per ospitare i campionati mondiali di biliardo e altri eventi sportivi per promuovere Calangianus come destinazione. “L’evento sarà grande vetrina per Calangianus e il nostro territorio”, aveva detto il sindaco Albieri.