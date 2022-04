Il nuovo nome del campo di La Maddalena.

Il campo sportivo nella località Delfino a La Maddalena cambia nome. Sarà intitolato alla leggenda dell’Ilva Salvatore Zichina, il calciatore che nel dopoguerra, fece grande la squadra maddalenina, quando il 26 aprile 1946 batté l’Alghero 1-0, segnando al decimo minuto durante il primo tempo.

Il giocatore ha fondato e allenato il settore giovanile dal 1959 in poi, contribuendo a tenere alto il nome della squadra. Grazie a questi meriti, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare a lui il nome del campo da calcio, con delibera di Giunta, su proposta della consigliera comunale Milena Orrù.

La cerimonia di intitolazione avrà luogo, a Pasquetta, il 18 aprile prossimo. “Sono orgogliosa – commenta la consigliera – di aver promosso questa iniziativa, Salvatore Zichina ha dedicato allo sport isolano impegno, competenza e passione prima come atleta, successivamente come allenatore.Serio ed intelligente, dotato di una semplicità carismatica, la sua guida si è caratterizzata per la valorizzazione di elementi locali che, plasmati dalle sue mani, si sono poi distinti anche in categorie superiori”