I voli in continuità a Olbia e ad Alghero.

Volotea e Ita Airways voleranno insieme e gestiranno le rotte il 50% ciascuna da e per Olbia (oltre Cagliari) dal 15 maggio per i voli in continuità territoriale. La compagnia italiana ha comunicato già i prezzi dei biglietti e tutte le tratte dai due aeroporti, che saranno 3 per Olbia sia da/per Linate che per Roma, mentre per Volotea si dovrà attendere.

Come funzionerà la nuova continuità con Ita e Volotea.

I collegamenti saranno, quindi, gestiti da entrambe le compagnie, ovvero per gli scali Olbia-Roma, Olbia-Linate, Cagliari-Roma, Cagliari-Linate. Per Alghero, invece, la compagnia spagnola lascia l’aeroporto per i voli estivi senza compensazione e opererà soltanto Ita.

Saranno 3 dal 15 maggio i voli Olbia-Linate con Ita Airways. Uno sarà alle 7, il secondo alle 10:40 e l’ultimo alle 19:10. Il ritorno è previsto per le 8:50,17:20 e 21. Altri 3, con la stessa compagnia, previsti per Fiumicino. Il primo sarà alle 7, il secondo alle 11:15, mentre l’ultimo alle 19:35. La tratta Roma-Olbia è prevista per le ore 9, 17:55, 21:30. Ad Alghero sono, invece, 2 per Milano Linate: uno alle 7 e l’altro alle 19:15. Altrettanti 2 per il ritorno: alle 9 e 20:55. La tratta Alghero-Fiumicino e viceversa sarà costituita da 3 voli: uno alle 7, il secondo alle 11:30 e l’ultimo alle 19:20. I voli dall’aeroporto di Roma allo scalo di Fertilia prevede 3 voli dalle 9, 17:30 e 21:35.

Per gli orari della compagnia spagnola, invece, si dovrà ancora attendere. La nuova compagnia Ita ha messo in vendita i prezzi dei biglietti, mentre ancora non sono disponibili quelli di Volotea. Tuttavia, per festeggiare i 10 anni di attività, la compagnia spagnola ha messo in vendita i biglietti a soli 5 euro. L’offera è valida prenotando solo sul sito o l’app di Volotea ed esclude le tasse e i costi inclusi. I posti alla tariffa indicata valgono per volare da subito e fino al 30 giugno 2022 e sono limitati in base alla disponibilità e, quindi, finire prima dell’8 aprile.

Tutti i voli per e da Olbia per l’estate 2022.

Ai voli in continuità si aggiungeranno anche le tante compagnie low cost che collegheranno gli scali di Olbia e Alghero nella stagione estiva. La stagione dell’aeroporto di Olbia comincerà il 27 marzo , con 69 destinazioni, di cui 48 internazionali e 21 domestiche, e 19 Paesi. Nei cieli di Olbia tornerà Wizz Air che collegherà l’aeroporto Costa Smeralda con Bari e Venezia, e confermerà le rotte inaugurate la scorsa estate da/per Bologna, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Venezia, Vienna, Verona e Varsavia. A questa si aggiunge anche la compagnia easyJet, che collegherà l’aeroporto della Gallura con 25 destinazioni, con un’offerta di posti superiore del 50% rispetto al 2019.

Una novità sarà l’atterraggio della compagnia Jet2.com che dai primi di maggio offrirà collegamenti con Londra Stansted e Manchester. Volotea si conferma per l’estate e amplierà l’offerta per/da Francia con lo scalo di Deauville, operativo a partire dal 10 maggio, per un totale di 20 collegamenti disponibili da e per Olbia. Stoccarda è il nuovo prodotto lanciato, a partire dal 16 aprile, dal vettore Condor, il quale arricchirà l’offerta per il mercato tedesco che quest’anno supererà i livelli pre-pandemia.