Due nonnine di Calangianus in un programma inglese sulla cucina italiana

Calangianus protagonista grazie a due nonnine.

Due nonnine di Calangianus diventano protagoniste di un programma inglese sulla cucina italiana. Si chiama Pasta Grannies, il progetto su Youtube della giornalista Vicky Bennison, che si pone l’obiettivo di filmare i saperi gastronomici delle nonne italiane.

Le due nonnine sono Tzia Francesca Fresi (detta Ciccia) e Maddalena Sasu e vengono entrambe dal paese della Gallura. La puntata di venerdì scorso era incentrata su Ciccia, la 90enne che ha mostrato come si prepara il tradizionale piatto gallurese: i chjusoni al sugo di cinghiale.

Calangianus diventerà ancora protagonista di un’altra puntata di Pasta Grannies, dove Maddalena Sasu mostrerà come si prepara la zuppa gallurese, nella tradizionale ricetta alla calangianese. La puntata sui chjusoni è stata un successo, tanto che in soli due giorni ha totalizzato 17.037 visualizzazioni, portando il tradizionale piatto gallurese ad essere conosciuto oltremare. Nel canale Youtube, che ha quasi un milione di iscritti, c’è anche una descrizione su cosa è il tipico piatto gallurese preparato da zia Ciccia, allegando anche una ricetta per prepararlo secondo i canoni della tradizione di Calangianus.

