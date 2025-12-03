Addio a Jean Claude Lesuisse, ideò lo “stile Costa Smeralda”

L’addio della Costa Smeralda a Jean Claude Lesuisse.

Grande dolore in Costa Smeralda per la scomparsa di Jean Claude Lesuisse, che segna la fine di una stagione irripetibile dell’architettura gallurese. L’ultimo esponente di una generazione creativa che diede vita allo “stile Costa Smeralda” lascia un’eredità artistica profondamente radicata nel territorio, fondata sul rispetto del paesaggio e sull’integrazione armoniosa delle abitazioni con l’ambiente naturale.

Lesuisse, autore di numerose ville lungo la costa, negli ultimi anni aveva dedicato il suo talento a un ambizioso progetto in Giordania commissionato da un principe. L’opera, avviata 9 anni fa, vide impegnata una squadra di 30 artigiani galluresi e rappresenta tuttora un cantiere in evoluzione, testimonianza della bravura delle maestranze sarde e motivo di orgoglio per l’isola, che ha potuto contare sulla presenza di un architetto di tale levatura.