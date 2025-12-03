Dalla Regione i fondi per sistemare le strade che portano a Loiri

I fondi della Regione per le strade di Loiri Porto San Paolo.

Un importante finanziamento regionale potrebbe presto trasformare la viabilità e le strade che portano a Loiri Porto San Paolo. La Regione Sardegna ha infatti assegnato alla Provincia 7 milioni di euro destinati all’adeguamento e alla messa in sicurezza della strada provinciale 87, nel tratto compreso tra Santa Giusta e Vaccilleddi. L’iniziativa mira a razionalizzare l’attuale tracciato, prevedendo una variante che consenta di ridurre significativamente il traffico veicolare che oggi attraversa la frazione di Burrasca, migliorando contemporaneamente la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Il progetto prevede un adeguamento della geometria stradale, ormai inadeguata a sostenere i volumi di traffico attuali, su una direttrice che negli anni ha assunto un ruolo strategico di collegamento tra la strada statale 131 Dcn e la costa gallurese. L’opera rappresenta quindi un intervento di rilevanza non solo locale, ma di interesse per l’intera area gallurese, coinvolgendo cittadini, operatori economici e turisti in attesa di un miglioramento infrastrutturale da tempo necessario.

“Ora l’auspicio è che la rinata Provincia possa attuare il finanziamento nei tempi più celeri possibile, a vantaggio di tutta l’utenza”, afferma il sindaco di Loiri Porto San Paolo e consigliere provinciale della Gallura Francesco Lai.