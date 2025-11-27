Lutto in Costa Smeralda per Paolo Pileri

La Costa Smeralda piange la scomparsa di una delle sue figure storiche più amate e rispettate, addio a Paolo Pileri. Si è spento prematuramente, all’età di 69 anni, lasciando un vuoto profondo nella comunità e tra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Paolo Pileri era noto per la sua lunga e illustre carriera all’interno del prestigioso complesso. Iniziò come stimato chef de rang presso l’Hotel Cervo, dove la sua professionalità, l’educazione e lo spirito allegro lo resero un punto di riferimento insostituibile. Per oltre trent’anni, è stato il cameriere di fiducia di clienti storici e affezionati dell’albergo, tra cui i coniugi Anna e Giulio Castelli.

Dopo la sua esperienza nel settore della ristorazione, Paolo Pileri dimostrò la sua intraprendenza e dedizione fondando con successo una nuova attività nel settore del giardinaggio. Con il suo team, ha curato meticolosamente tutti gli spazi verdi del complesso alberghiero, contribuendo al fascino e all’eleganza che contraddistinguono la Costa Smeralda.

L’aiuto al prossimo

Oltre all’impegno professionale, Paolo è ricordato per il suo profondo legame con il mondo del lavoro e la sua innata propensione all’aiuto del prossimo. Era da sempre attivo e vicino al sindacato di Olbia, offrendo assistenza e supporto indispensabile ai dipendenti dei quattro alberghi di lusso del Principe Karim Aga Khan.

Il ricordo che lascia Paolo Pileri è quello di una persona di grande umanità, educazione e laboriosità. Il suo spirito allegro, ironico e socievole illuminava gli ambienti che frequentava, mentre la sua prontezza ad aiutare il prossimo, specialmente in ambito sindacale, lo ha reso un punto di riferimento morale e pratico per molti colleghi.

Paolo Pileri, da poco in pensione, lascia un grande vuoto nella sua famiglia e tra gli amici e colleghi. A loro, vanno le più sentite e sincere condoglianze per la perdita di una figura che ha segnato con la sua presenza e il suo impegno una parte significativa della storia della Costa Smeralda.

