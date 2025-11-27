Costa Smeralda: scompare a 69 anni Paolo Pileri, figura storica dell’Hotel Cervo

27 Novembre 2025

di Pietro Lobrano

Lutto in Costa Smeralda per Paolo Pileri

La Costa Smeralda piange la scomparsa di una delle sue figure storiche più amate e rispettate, addio a Paolo Pileri. Si è spento prematuramente, all’età di 69 anni, lasciando un vuoto profondo nella comunità e tra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Paolo Pileri era noto per la sua lunga e illustre carriera all’interno del prestigioso complesso. Iniziò come stimato chef de rang presso l’Hotel Cervo, dove la sua professionalità, l’educazione e lo spirito allegro lo resero un punto di riferimento insostituibile. Per oltre trent’anni, è stato il cameriere di fiducia di clienti storici e affezionati dell’albergo, tra cui i coniugi Anna e Giulio Castelli.
Dopo la sua esperienza nel settore della ristorazione, Paolo Pileri dimostrò la sua intraprendenza e dedizione fondando con successo una nuova attività nel settore del giardinaggio. Con il suo team, ha curato meticolosamente tutti gli spazi verdi del complesso alberghiero, contribuendo al fascino e all’eleganza che contraddistinguono la Costa Smeralda.

L’aiuto al prossimo

Oltre all’impegno professionale, Paolo è ricordato per il suo profondo legame con il mondo del lavoro e la sua innata propensione all’aiuto del prossimo. Era da sempre attivo e vicino al sindacato di Olbia, offrendo assistenza e supporto indispensabile ai dipendenti dei quattro alberghi di lusso del Principe Karim Aga Khan.
Il ricordo che lascia Paolo Pileri è quello di una persona di grande umanità, educazione e laboriosità. Il suo spirito allegro, ironico e socievole illuminava gli ambienti che frequentava, mentre la sua prontezza ad aiutare il prossimo, specialmente in ambito sindacale, lo ha reso un punto di riferimento morale e pratico per molti colleghi.
Paolo Pileri, da poco in pensione, lascia un grande vuoto nella sua famiglia e tra gli amici e colleghi. A loro, vanno le più sentite e sincere condoglianze per la perdita di una figura che ha segnato con la sua presenza e il suo impegno una parte significativa della storia della Costa Smeralda.

